* Талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 28 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали родового старейшину. Об этом 28 июля сообщает газета «8 Собх».

ru.torange.biz Арест

Согласно источникам, он был арестован в начале текущей недели в уезде Джебель-ус-Сирадж, населённом преимущественно таджиками, по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана. Уточняется, что этого человека зовут Мохаммад Разик, и он является одним из родовых старейшин в уезде Саланг провинции Парван.

Источники со ссылкой на близких соратников Мохаммада Разика говорят, что он не был связан с какими-либо группировками. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Ранее десятки мирных жителей в провинциях Парван, Каписа и Панджшер были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в сотрудничестве Фронтом национального сопротивления.