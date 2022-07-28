Москва, , 15:02 — REGNUM В России около половины работодателей (45%) проиндексировали зарплату своих сотрудников в течение последнего полугодия. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Зарплата Pixabay.com

Пересматривали зарплаты сотрудников от полугода до года назад 25% компаний. Последний раз производили повышение зарплат 1-2 года назад 13%, более чем два года назад — 7% компаний.

В среднем зарплата выросла на 10%. При этом сами работники хотели бы 25% прибавки. За полгода средние зарплаты выросли: в IT — на 10,3%, в строительстве — на 8,7%, в HR-сфере — на 7,2%, в банковской отрасли — на 6,6%, в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

Опрос проведён 4–27 июля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 258 населенных пунктах РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, многие российские компании проиндексировали заработные платы сотрудникам, чтобы минимизировать их потери из-за инфляции.

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