Минск, , 15:28 — REGNUM «Белагропромбанк» с 1 августа временно приостанавливает некоторые валютные операции, которые можно было совершить через устройства самообслуживания. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Банкомат

С 1 августа через такие устройства недоступны будут некоторые операции с наличными долларами и евро. В частности — пополнение карточки, первоначальные и дополнительные взносы по вкладам, а также валютно-обменные операции. О возобновлении указанных операций банк обещал сообщить дополнительно.