Уфа, , 15:05 — REGNUM Контроль за местами проведения дорожных работ усиливает Управление ГИБДД Башкирии в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий в регионе. Об этом 28 июля сообщает ГТРК «Башкортостан».

Дорожные работы

По информации журналистов, проверки проводятся по всему региону. В результате в столице Башкирии уже зафиксировали два случая проведения дорожных работ с серьезными нарушениями.

Отмечается, что на улице Коммунистическая в ходе ремонта теплотрассы был перекрыт тротуар, в связи с этим пешеходы проходили через проезжую часть, подвергаясь опасности. на месте был составлен административный протокол, предприятие, которое проводило работы, было оштрафовано, работы возобновились лишь после устранения всех нарушений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за роста числа смертельных ДТП в регионе прокурор Башкирии поручил организовать проверку автошкол в республике.