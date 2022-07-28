Чебоксары, , 15:01 — REGNUM В Чувашии четвёртые сутки подряд растёт количество выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом число госпитализаций снижается. Новых жертв пандемии нет. Это следует из федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 28 июля, всего в Чувашии официально подтверждено 82 073 случая заражения коронавирусом, в том числе 27 июля выявлено 47 носителей, 26 июля — 38. Отметим, что очередной рост заболеваемости идёт четвёртые сутки подряд.

Вылечился от ковида в Чувашии 76 961 пациент, доля выздоровевших составляет 93,77%. Что касается суточной статистики, то 27 июля выписаны 53 человека, а госпитализированы десять ковидных больных.

Новых жертв пандемии нет: всего в республике от COVID-19 умерли 4653 человека. Уровень смертности составляет 5,67%.

Напомним, что 25 июля направлены на лечение в больницы 25 пациентов с коронавирусом, 26 июля — 18 больных.