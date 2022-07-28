Кишинёв, , 15:00 — REGNUM Правительство Молдавии не справляется с последствиями экономического кризиса в стране. Об этом 28 июля заявил экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон, после посещения Апелляционной палаты Кишинёва.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что власти вместо решения проблем населения, пытаются «закрыть рот» лидерам оппозиции, выступающим с критикой. Однако, по мнению Додона, это не поможет удержать жителей от протестов.

«Осенью люди выйдут с вилами, и неважно, есть лидеры оппозиции или нет, но люди выйдут, потому что им нечем будет кормить детей», — заявил экс-президент.

Стоит отметить, ранее Додон заявил, что ближайшей зимой в Молдавии пройдут досрочные выборы президента. Он считает, что положение жителей с наступлением холодов усугубится из-за высоких цен на энергоносители, и действующая власть не удержится.

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