Кишинёв, 28 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Молдавии не справляется с последствиями экономического кризиса в стране. Об этом 28 июля заявил экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон, после посещения Апелляционной палаты Кишинёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что власти вместо решения проблем населения, пытаются «закрыть рот» лидерам оппозиции, выступающим с критикой. Однако, по мнению Додона, это не поможет удержать жителей от протестов.

«Осенью люди выйдут с вилами, и неважно, есть лидеры оппозиции или нет, но люди выйдут, потому что им нечем будет кормить детей», — заявил экс-президент.

Стоит отметить, ранее Додон заявил, что ближайшей зимой в Молдавии пройдут досрочные выборы президента. Он считает, что положение жителей с наступлением холодов усугубится из-за высоких цен на энергоносители, и действующая власть не удержится.