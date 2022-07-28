Токио, , 15:00 — REGNUM России следует исключить район южной части Курильских островов из зоны проведения планируемых военных учений. С таким требованием к Москве обратились власти Японии. Об этом 28 июля на пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.

Япония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«27 июля по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий» (так в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную группу Хабомаи), противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — подчеркнул Исодзаки.

Он также добавил, что активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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Напомним, Министерство обороны России планирует в период с 30 августа по 5 сентября провести стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Манёвры, в которых задействуют войска Восточного военного округа, ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств, будут проходить на 13 полигонах Восточного военного округа.

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