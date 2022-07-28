Ярославль, , 15:11 — REGNUM В Ярославской области в детском лагере «Березка» прошла смена, посвящённая многообразию народов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Дети на смене в лагере «Березка» ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Загородный оздоровительный комплекс «Березка» (100% дочернее общество ПАО «Славнефть-ЯНОС») является объектом социальной инфраструктуры завода и вот уже 57 лет остается любимым местом отдыха заводчан и жителей Ярославля.

«Березка» — круглогодичный центр отдыха. Благодаря поддержке предприятия оздоровительный комплекс растет и развивается. А сплоченный коллектив является передовой педагогической командой, ежегодно реализующим образовательные проекты различной тематики, многие из которых отмечаются экспертами и поощряются грантами на дальнейшее развитие.

Событием этого лета стала тематическая смена «Моя России — моя семья», проходящая с 16 по 29 июля. Участниками образовательной программы стали свыше 300 ребят, в числе которых более 100 детей работников Общества.

Каждый день смены был посвящен одному из народов, проживающих в России. Так, дети смогли познакомиться с культурой якутов, мордвинов, эскимосов, бурятов и других российских этносов.

«Дети участвовали в культурно-массовых мероприятиях. Например, присоединились к белорусскому обрядовому празднику «Щедрики», чукотскому спортивному дню «Гэчеваттэн», эскимосскому обряду «чистого жилища». Активно вовлекались в национальные подвижные игры каждого народа: чукотскую «Ловкий оленевод» или башкирскую «Букән ҡайыш» (Поймай воробья поясом)», — рассказали организаторы смены ЗОК «Березка».

Необычным стало и меню — каждый день дети могли попробовать фирменные блюда национальной кухни народа, которому был посвящён день — белорусский холодник, татарская котлета «Стейк татар», армянские фрикадельки «Кюфта» и ряд других. Помимо этого, проходили в смене и образовательные мероприятия.

На мастер-классах ребята своими руками изготавливали национальные сувениры: учились делать чеченские куклы и армянские вазочки в технике декупаж, осваивали азы татарской вышивки и изготавливали якутские обереги. В рамках модуля «Полиглоты Березки» ребята слушали, как звучат языки разных народов, и даже осваивали их базовую лексику. Углубить знания о традициях помогали просмотры мультипликационных фильмов, созданных разными народами. Особенно детям полюбились занятия образовательного «Калейдоскопа народов России», на которых они узнали много интересных фактов о национальных традициях и быте.

Одним из самых ярких дней в смене стало проведение армянского праздника «Вардавар», во время которого дети участвовали в маршрутной игре.

«Мы с нетерпением ждали именно этот праздник и надеялись, что погода не подведет. И, действительно, в день «Вардавара» было очень жарко и солнечно, так что «обливашки» удались на славу. А в конце праздника мы еще и устроили импровизированное шоу с красками холи, поэтому обратно в свои отряды вернулись не только мокрыми, но и разноцветными, а самое главное — очень счастливыми», — поделились впечатлениями ребята из первого отряда.

Научной частью программы занимались специалисты Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского — Елена Болдырева, Наталья Аниськина и Дмитрий Карпунин, культурную программу организовывал педагогический отряд ЯГПУ «Созвездие».

В откликах в соцсетях ребята выразили огромную благодарность всем, кто сделал их лето интересным и незабываемым.