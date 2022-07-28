Брянск, , 15:08 — REGNUM В Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского поступило 11 комплектов документов от абитуриентов из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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Данные подсчитаны на 6 июля, абитуриенты из Донбасса поступают по квоте правительства РФ для иностранных граждан.

Всего в приёмную комиссию вуза подали документы 2 243 человека, из них 2 024 заявления от выпускников образовательных учреждений Брянской области.

Для российских абитуриентов, поступающих в 2022 году в Брянский госуниверситет, на все формы обучения выделено 918 бюджетных мест.