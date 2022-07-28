Ростов-на-Дону, 28 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону владелец майнинговой фермы, ставший фигурантом уголовного дела после пожара в доходном доме Евгеньева, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Здание в переулке Островского вспыхнуло в июле 2021 года. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Так, установлено, что хозяин квартиры подключил к сети и эксплуатировал электрооборудование для организации деятельности по добыче криптовалюты. Перегружая электросеть, он нарушил противопожарный режим работы электрооборудования и допустил возникновение огня.

Огонь распространился на площади 350 кв. метров. Пожар тушили более пяти часов.

Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.