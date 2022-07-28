Австралийский Союз, , 14:58 — REGNUM Австралийский судья обязал компанию Samsung выплатить 14 млн австралийских долларов (9,8 млн долларов США) в виде штрафов за недостоверную рекламу о водонепроницаемости некоторых моделей смартфонов, сообщает 28 июля Associated Press.

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У Samsung Electronics Australia, дочерней компании южнокорейской Samsung Electronics Co., есть 30 дней на выплату штрафов.

Компания также должна выплатить 200 тыс. австралийских долларов (140 тыс. долларов США) на покрытие расходов Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей, которая четыре года назад начала расследование по поводу смартфонов.

Samsung признал, что в период с 2016 по 2018 год в девяти рекламных объявлениях сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления о водонепроницаемости семи моделей смартфонов Galaxy. Это S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus и Note 8. Компания согласилась с наложенными штрафами.

Недостоверная реклама представляла смартфоны как пригодные для использования в бассейнах и морской воде. Однако порты для зарядки могли перестать работать, если телефоны заряжались, пока порты еще оставались влажными.

Компания Samsung заявила, что проблема с портами зарядки касается только семи моделей, выпущенных в 2016–2017 годах.

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