Вена, 28 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Эмбарго на российский газ невозможно ввиду зависимости от него австрийской и немецкой промышленности. Об этом 28 июля заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

«Австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно», — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он отметил, что если зависимая от российского газа немецкая промышленность потеряет устойчивость, то это же случится и с австрийской.

По словам Нехаммера, ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в Евросоюзе.