Рим, 28 июля 2022, 14:56 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал западные страны наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной ситуации в Европе и на Украине, пишет азета La Stampa.
По его мнению, контакты с Россией необходимы ЕС вне зависимости от политических убеждений и позиции по Украине.
Как сообшщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес России.
Читайте также: Боррель обеспокоен, что не все политики в Италии осуждают Россию