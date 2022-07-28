Рим, 28 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал западные страны наладить диалог с Россией для урегулирования кризисной ситуации в Европе и на Украине, пишет азета La Stampa.

Флаг Италии

По его мнению, контакты с Россией необходимы ЕС вне зависимости от политических убеждений и позиции по Украине.

«Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с (президентом России Владимиром) Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — считает Сальвини.

Как сообшщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес России.

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