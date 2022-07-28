Военкор Котенок: ВСУ обстреливают Горловку, ранены пять человек
Горловка, ДНР, 28 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Пять жителей Горловки получили ранения из-за обстрелов ВСУ, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.
Mstyslav Chernov
Горловка после артобстрела
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В настоящее время обстрелы продолжаются, отметил военкор.
Как сообщалось ранее, в ночь на 28 июля ВСУ обстреляли Донецк запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами «Лепесток».