Горловка, ДНР, 28 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Пять жителей Горловки получили ранения из-за обстрелов ВСУ, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

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В настоящее время обстрелы продолжаются, отметил военкор.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 июля ВСУ обстреляли Донецк запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами «Лепесток».