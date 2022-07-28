Красноярск, , 14:54 — REGNUM В Красноярском крае с 29 июля введут ограничения для грузовиков на 16 участках региональных дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Грузовик

Как отмечается, на этих участках специалисты выявили повреждения, которые недопустимы для обеспечения безопасности дорожного движения.

В частности, на трассе Тюхтет — Чиндат, с 74 по 110 км не смогут проехать автомобили с общей фактической массой более 8 тонн. С 0-го по 8-й км дороги Ильино — Посадское – Минушка и 55-го по 66-й км - Иланский – Росляки под запрет попадут грузовики с массой свыше 10 тонн.

«Ограничения будут действовать до 30 ноября. К этому времени состояние каждого из перечисленных участков приведут к нормативу. В местах, где это необходимо, выполнят ямочный ремонт, восстановят знаки, разметку, барьерные ограждения», — отметили в правительстве.