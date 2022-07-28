24 ноября может послужить началом нового политического процесса в Тайване. В этот день правящая Демократическая прогрессивная партия (DPP) провалила местные выборы. До выборов она контролировала 13 из 22 городов и уездов, а теперь только 6. Остальные 16 городов и уездов контролирует Китайская национальная партия (Гоминьдан, КМТ).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

DPP ориентируется на США и выступает за полную независимость острова. КМТ — сторонница более тесных экономических связей с Китайской Народной Республикой. Соответственно, в Пекине результаты выборов восприняли с оптимизмом, а в Вашингтоне их считают серьезным поражением.

Хотя совсем недавно все складывалось для США достаточно хорошо. В начале 2016 года на выборах президента Китайской Республики, так официально называется Тайвань, победила руководитель DPP Цай Инвэнь. Она сразу же жестко выступила за независимость острова и полный отказ от политики «одного Китая».

KOKUYO Цай Инвэнь

С этого времени Цай Инвэнь активно помогала американцам продвинуть свои интересы на острове. В 2016 году был заключен большой контракт с американской компанией Lockheed Martin на сумму 3,8 млрд долларов. Контракт в течение 2017−2022 годов предполагает модернизацию 142 тайваньских истребителей F-16A/B Block 20 до уровня F-16V. Версия F-16V считается самой продвинутой из семейства истребителей F-16.

Летом 2017 года государственный департамент США одобрил семь сделок по продаже вооружения Тайваню на общую сумму в 1,4 млрд долларов. Речь идет о поставке систем раннего предупреждения, противотанкового оружия, торпед, ракет, а также специализированного военного оборудования.

В июне 2018 года в Тайбэе официально открылось новое помещение Американского института на Тайване. Это неправительственная организация, которая фактически выполняет функции американского посольства на Тайване. Новое помещение в два раза больше, чем прежнее. На его возведение потрачено 250 млн долларов. Комплектование института происходит за счет штатных дипломатических сотрудников госдепартамента и других государственных агентств США.

Повышенный интерес к Тайваню проявил лично президент США Дональд Трамп. Буквально сразу же после официального вступления в должность президента Трамп провел телефонный разговор с президентом Тайваня, что, конечно же, было негативно воспринято в Пекине.

В марте 2018 года Дональд Трамп подписал принятый конгрессом «Закон о поездках на Тайвань». Согласно этому закону, официальные лица США всех уровней, в том числе, госдепартамента, министерства обороны и других ведомств, разрешается осуществлять официальные визиты на Тайвань и принимать визиты его официальных лиц.

Позиция КНР в отношении Тайваня очень конкретна, Тайвань считается частью Китая. Соответственно, Пекин против каких-либо официальных контактов Вашингтона с Тайбэем, против продажи ему оружия и размещения на его территории американских военных баз. США вывели свои войска с Тайваня в 1979 году. Пекин не раз подчеркивал, что будет рассматривать развертывание любых иностранных сил на Тайване как акт агрессии, который повлечет за собой войну.

Мнение по поводу острова достаточно безаппеляционно выразил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на VIII Сяншаньском форуме по безопасности: «Если кто-либо когда-либо попытается отделить Тайвань от Китая, китайские Вооруженные силы предпримут решительные действия. И мы заплатим любую необходимую цену. Мы никогда не потеряем ни одной пяди нашей земли, но и не будем забирать ее у других».

Al Jaseera English Истреитель F-16 прибыл на авиабазу. Тайвань

По мнению министра, вопрос Тайваня затрагивает суверенитет Китая, его территориальную целостность и представляет собой «сосредоточение наших коренных интересов». Вэй Фэнхэ также добавил: «Крайне опасно многократно бросать вызов позиции Китая по этому вопросу».

Общеизвестно, что в случае попытки объявления Тайванем независимости, Тайваньской республики, Китай готов провести военную операцию по захвату острова.

Совершенно очевидно, что военные потенциалы Вооруженных сил Китайской республики и Народно-освободительной армии Китая несопоставимы. Еще добавим к этому владение КНР ядерным оружием. Вооружение и боевая техника Тайваня сильно устарели: комплексам противовоздушной обороны, как минимум, — 30 лет, самолётам — более 20 лет, сторожевым кораблям — 40 лет, танкам — 50 лет, самоходным зенитным орудиям — 60 лет, гаубицам — 70 лет.

Таким образом, без военной помощи США Тайваню не выстоять в этом противостоянии. На острове нет американских военных баз, то есть помощь должна подойти либо морем, либо по воздуху. А вот в этом и проблема. По мнению американских экспертов, нынешний уровень ВС Китая и его военная инфраструктура уже позволяет не допустить Вооруженные силы США на территорию Тайваня, при этом используя только обычные вооружения.

Китайские моряки

Из открытых источников известно, что Китай имеет более двух тысяч развернутых баллистических ракет средней и меньшей дальности, а также крылатых ракет средней дальности наземного базирования с дальностью полета до четырех тысяч километров. Это позволяет китайцам гарантированно поразить все расположенные в регионе американские базы и прочие ключевые объекты военной инфраструктуры США и их союзников. Эксперты, кстати, считают эти данные по китайскому ракетному потенциалу заниженными.

Таким образом, военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня неминуемо перейдет в фазу применения ядерного оружия. США с учетом их превосходства в ядерных вооружениях, скорее всего, применят ядерное оружие первыми. В любом случае победа США в ядерной войне с Китаем предполагает огромные потери со стороны США.

Но на такие потери из-за Тайваня Вашингтон идти не готов. Это позволяет сделать вывод, что противостояние по Тайваню ограничится действиями в информационной, культурной и политической сфере. Борьба будет идти, в первую очередь, за население Тайваня, за их взгляды и предпочтения.

А вот здесь начинается самое интересное. Анализ предпочтений граждан Тайваня позволяет сделать вывод, что они в основной своей массе не заинтересованы в превращении острова ни в военную базу США, ни в военную базу Китая.

Согласно последним опросам, 75% тайваньцев устраивает нынешнее положение, которое характеризуется относительной самостоятельностью и сохранением тесных экономических связей с материковым Китаем, и они готовы взяться за оружие только в случае реальной атаки острова со стороны КНР.

3005398 Население Тайваня

Есть цифры, которые говорят не в пользу КНР: только 4% населения острова считают себя китайцами, 55% относят себя только к тайваньцам, 37% считают себя тайваньцами и китайцами. 70% населения придерживаются мнения, что Тайвань — это независимая страна.

Однако Пекин использует очень мощный инструмент, пытается экономически привязать остров к материковому Китаю. Объем торгового оборота между КНР и Тайванем за 2017 год составляет 181,76 миллиарда долларов. Менее чем за двадцать лет он вырос в пять раз. 30% экспорта острова идет в КНР. Более 93 тысяч физических и юридических лиц Тайваня вложились в бизнес на материке с 1998 года.

Победа Гоминьдана на местных выборах — это, конечно, хорошо для Китая. Однако это только первый шаг. В январе 2020 года будут очередные выборы президента на Тайване. В интересах Китая, если на них победит представитель Гоминьдана. Данная ситуация позволит Пекину получить еще четыре года на экономическую привязку острова к материковому Китаю. А с учетом того, что во взглядах тайваньцев превалирует экономический прагматизм, это может послужить основой для дальнейшего реального сближения с КНР.