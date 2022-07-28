Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Главу Федерации мотоциклетного спорта Санкт-Петербурга Максима Бубликова, которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним, заключили на два месяца в СИЗО, сообщили 28 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты 2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 июля Бубликов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение по п. а ч.3 ст. 132 УК РФ. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Процесс проходил в закрытом режиме. Вину не признал. Бубликов и защитник против меры возражали, указали, что Бубликов ранее не судим, обязуется не скрываться, имеет социальные связи, родственников, нуждающихся в его уходе», — добавили в ОПС.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 сентября.

Напомним, что по версии следствия, 54-летний тренер детской спортивной школы домогался к 15-летней девочке. Как уточнило издание «Фонтанка», тренер привел девочку в свою квартиру, где заставил раздеться и трогал за интимные места.

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