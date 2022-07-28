Москва, , 14:53 — REGNUM Все вопросы по поводу транспортировки из Канады турбины для «Северного потока» нужно задать Газпрому. Об этом сегодня, 28 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газовая турбина

По его словам, в Кремле нет возможности отслеживать полностью все этапы транспортировки этой так называемой «канадской» турбины.

«Лучше спросить в Газпроме», — сказал Песков и выразил надежду на скорое урегулирование проблемы с турбиной для «Северного потока».

Ранее ИА REGNUM сообщало, власти Германии не наблюдают препятствий для передачи турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

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