Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Компания, связанная со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, «Строй Реставрация» пытается начать работы со зданием «Дом Трезини с флигелем» на Университетской набережной Васильевского острова Санкт-Петербурга. Однако, как пишет «Правда.ru», администрация Санкт-Петербурга под управлением губернатора Александра Беглова уже более полугода не визирует соответствующий проект, несмотря на то, что у компании есть все необходимые документы.

Чтобы приступить к реставрации Дома Трезини, компания Пригожина попросила Беглова ускорить бюрократические процессы, Документы на разрешение работ были получены еще в 2019–2021 годах.

Как сообщают в «Строй Реставрации», петербургскому градоначальнику были присланы на подпись документы о приспособлении этого объекта культурного наследия (ОКН) к современному использованию в январе 2022 года, однако спустя полгода ответа от Беглова по этому поводу не поступило.

Ситуация с Домом Трезини «Правда.ru» называет «ярким примером того, как чиновники мешают предпринимателю развивать Петербург и вести бизнес, помогающий сохранять исторический облик центра города».