Кишинёв, 28 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президенту Молдавии Майи Санду для вывода страны из экономического кризиса нужно срочно сменить правительство, которое не справляется. Об этом 28 июля заявил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон после посещения Апелляционной палаты Кишинёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Отправить в отставку это правительство, назначить другое. Дать им срок 100 дней или 30 дней, и, если не справляются, пойти на досрочные выборы», — сказал Додон.

Политик заявил, что, будучи президентом, сам поступил бы также. Он отметил, что вместо конструктивных действий власти устраивают «репрессии» оппозиции.

Стоит отметить, что в мае прокуратура Молдавии начала уголовное преследование Додона. Его обвинили в «коррупции», «измене родине» и на время следствия поместили под домашний арест. В июле силовики арестовали одного из лидеров партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании партии. У её соратников провели почти 100 обысков.