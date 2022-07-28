Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Блогер Юлик (Юлий Онешко) прокомментировал интервью своей коллеги Лиззки (Елизавета Неред), в котором она обвинила его в сексуальном насилии. Он опубликовал пост на эту тему в личном телеграм-канале 28 июля.

Блогер Юлик Скриншот из видеоблога Юлика (Юлий Онешко)

Юлик назвал все обвинения в свой адрес «бездоказательной клеветой». «Дальше буду через суды общаться», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в недавнем интервью Лиззка заявила, что в 2017 году Юлик изнасиловал её, когда она была без сознания из-за употребления наркотиков. «В моей голове не укладывалось, что мой лучший друг (на тот момент), человек, неоднократно называющий меня сестрой, мог поступить со мной настолько ужасно», — призналась она.

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