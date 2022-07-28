Москва, , 14:48 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает опасным вводить туристический (курортный) сбор на всей территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Тающий лед в Баренцевом море

«Хочу напомнить инициаторам этого побора из комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры, что последние пару лет стали по-настоящему «голодными» для туристической отрасли», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что в рамках пилотного запуска турсбора субъекты РФ собрали, если не сказать отобрали, более 1,5 млрд рублей.

«И куда пошли эти деньги? Кто и на что их потратил? Как средства помогли загнанной пандемией в угол отрасли? Создаётся впечатление, что никак», — рассуждает депутат.

И на этом фоне предлагается распространить эти псевдоналоги по всей стране.

«Что это? Попытка восполнить недостачу прошлых бедных сезонов за счёт туристов сегодняшних? Или желание превратить те 1,5 миллиарда, за которые так никто и не отчитался, в 15?» — указал парламентарий.

По данным вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, от 30% до 60% отельеров в зависимости от региона работают «втёмную», то есть добросовестные коммерсанты должны скидываться с нашими же туристами — и работать в минус, оплачивая обогащение жуликов, возмущен Миронов.

«Естественно, легальный бизнес выступает против этих надуманных поборов! С учётом того, что его представителей никто ни о чём не спрашивает, эта позиция вполне логична! И будет оставаться такой же, пока из профильного думского комитета раздаются невнятные комментарии про «дискуссионность вопроса» и «сложность ситуации», — указал Миронов.

Он выступил категорически против туристического налога.

«Зачем инициировать введение новых невразумительных пошлин, если за эффект от старых никто не отчитался? Нечем заняться, так «тренируйтесь на кошках», как в фильме говорилось. Тестируйте свои налоги, к примеру, на зарубежных туристах. Я об этом уже говорил. Как и о том, что все сборы для отечественной туриндустрии надо отменять! А не вводить новые!» — подчеркнул Миронов.

Комитет Госдумы по туризму разработал законопроект о распространении туристического (курортного) сбора на всю территорию России.

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