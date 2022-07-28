Москва, , 14:47 — REGNUM В среднем на один год ускорит ввод в эксплуатацию многих объектов упрощённый порядок строительства. Об этом 28 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы расширяем список объектов, строительство и реконструкцию которых можно будет вести в упрощённом порядке», — заявил Мишустин.

«Теперь в него войдут школы, больницы, спортивные сооружения и многие другие организации социальной сферы. Это ускорит их ввод в эксплуатацию в среднем на один год за счёт уменьшения числа разрешительных документов и административных процедур», — указал он.