Ростов-на-Дону, 28 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Военная прокуратура гарнизона Ростова-на-Дону провела проверку после жалобы раненого участника специальной военной операции на Украине. Об этом информирует общественное движение «Комитет по борьбе с коррупцией».

телеграм-канал председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко Госпиталь Южного военного округа получил новое оборудование

Как уже сообщало ИА REGNUM, в военном госпитале при проведении военной врачебной комиссии якобы проигнорировали наличие медицинской документации, подтверждающей обстоятельство получения травмы военнослужащим по контракту при выполнении боевых задач в районе проведения специальной военной операции на Украине. Военнослужащему при выписке не выдали заключение медицинского освидетельствования и справки по результатам прохождения военной врачебной комиссии.

Начальнику военного клинического госпиталя Ростова-на-Дону по результатам прокурорской проверки внесено представление об устранении нарушений закона. Командиру войсковой части указали на необходимость рассмотрения вопроса о перечислении военнослужащему положенных выплат.