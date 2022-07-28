28 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Евгения Ким, , 16:11 — REGNUM Поспешное бегство США из Афганистана летом 2021 года было продиктовано нежеланием Вашингтона играть «на двух фронтах» — в Туркестане и на Украине. В этом случае их издержки могли бы вырасти, а шансы на успех снижались. Об этом рассказал российский эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов в интервью ИА REGNUM.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какие изменения произошли в отношениях Вашингтона и Кабула после начала СВО России на Украине?

В течение почти года, прошедшего с момента вывода западных войск из Афганистана, внешнеполитический курс США в отношении этой страны принципиально не изменился. Он включает отказ от признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказание на него дипломатического, финансового и иного давления, поддержание международной изоляции Афганистана.

В то же время очевидно, что с началом специальной военной операции России на Украине внимание американской общественности и политического класса к афганской проблематике заметно упало, переключившись на противостояние с Москвой.

Тогда западные эксперты отмечали, что такое смещение приоритетов было выгодным для действующей американской администрации, поскольку отвлекало внимание от её провала в Афганистане, сильно ударившего по рейтингу президента США Джо Байдена. С другой стороны, очень похоже, что сам поспешный выход НАТО из Афганистана являлся частью подготовки Запада к намечавшемуся кризису вокруг Украины.

Если бы руководство США не вывело войска из Афганистана год назад, оно оказалось бы вовлечено одновременно в два крупных региональных конфликта. Ему пришлось бы «распылять силы», нести более значительные военные, финансовые, репутационные и иные издержки, а шансы на успех на обоих направлениях существенно бы снизились.

Американцы в Афганистане (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel)

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему заявляют, что не собираются нападать на страны Средней Азии. Чем объясняются участившиеся инциденты на границе Афганистана?

Действительно, в последнее время на границе Афганистана с соседними странами (Ираном, Пакистаном, Таджикистаном, Афганистаном, Узбекистаном, Туркменией) периодически происходят локальные вооружённые инциденты — стычки с пограничниками, ракетные обстрелы, повреждение инфраструктуры. Анализ этих событий показывает, что они имеют несколько причин.

В одних случаях столкновения были вызваны действиями местных полевых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — слабой дисциплиной, самоуправством, недостаточной квалификацией и т.д. В других — они являлись диверсиями враждебных талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировок, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В-третьих, как предполагается, они стали проявлением борьбы между различными кланами внутри движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наиболее серьезные проблемы наблюдаются на границе Афганистана и Пакистана, где между сторонами существует давний территориальный спор вокруг «линии Дюранда».

Тем не менее большинство последних приграничных инцидентов все же не связаны с наличием у руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каких-либо серьёзных враждебных намерений по отношению к соседним странам, а объясняются незавершенностью процесса формирования афганской государственности.

Необходимо время для того, чтобы центральное правительство в Кабуле укрепило контроль над регионами, завершило формирование профессиональных силовых структур, преодолело внутренние разногласия.

Ван И встретился с главой политической комиссии афганских талибов муллой Абдул Гани Барадаром Fmprc.gov.cn

В этот период для соседей Афганистана, особенно Таджикистана, который занимает наиболее жёсткую позицию по отношению к Кабулу, важно проявлять сдержанность и не допускать перерастания отдельных столкновений на границе в полномасштабные конфликты.

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ИА REGNUM: Изменилась ли тактика США и Запада в отношении стран Средней Азии и Казахстана после начала специальной военной операции на Украине?

Сразу после начала военной операции России на Украине США резко активизировали внешнеполитические усилия в Средней Азии и Казахстане. Увеличилась плотность дипломатических контактов Соединенных Штатов со странами региона, куда совершили визиты несколько крупных американских чиновников из Государственного департамента, Агентства международного развития, Центрального командования ВС США.

Вашингтон актуализировал подготовку ряда новых соглашений о сотрудничестве со странами региона, в частности соответствующего договора с Киргизией. Американцы объявили о выделении дополнительных грантов для прозападных некоммерческих организаций и СМИ в регионе и анонсировали расширение здесь своих программ в области безопасности.

Желание Белого дома укрепить присутствие в Средней Азии и Казахстане именно сейчас, в условиях растущей глобальной конфронтации с Россией, не может восприниматься иначе как попытка ослабить влияние РФ в зоне её жизненно важных интересов, внести раскол в стан партнёров Москвы, добиться усиления её международной изоляции, в том числе путём вовлечения центральноазиатских республик в антироссийские санкции.

Многие западные эксперты не скрывают и более радикальную цель, связанную с формированием и расширением на южном фланге России новых очагов напряжённости, которые будут ослаблять нашу страну и отвлекать ресурсы и внимание от украинского направления, подрывать стабильность дружественных России правительств.

Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед. 9 июня 2022 года akorda.kz

Подходящих для этого болевых точек в регионе достаточно. С начала 2022 г. кризисные ситуации в ЦА сменяют одна другую — январский политический кризис в Казахстане, столкновения на киргизско-таджикской границе, массовые протесты в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, беспорядки в узбекской Каракалпакии.

Их причины сейчас в основном носят внутриполитический и социально-экономический характер, но нельзя исключать, что у американцев возникнет соблазн вмешаться в ход этих процессов, как они делали это многократно в своей истории.