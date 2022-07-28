Евгения Ким, 28 июля 2022, 16:11 — REGNUM Поспешное бегство США из Афганистана летом 2021 года было продиктовано нежеланием Вашингтона играть «на двух фронтах» — в Туркестане и на Украине. В этом случае их издержки могли бы вырасти, а шансы на успех снижались. Об этом рассказал российский эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов в интервью ИА REGNUM.
ИА REGNUM: Какие изменения произошли в отношениях Вашингтона и Кабула после начала СВО России на Украине?
В течение почти года, прошедшего с момента вывода западных войск из Афганистана, внешнеполитический курс США в отношении этой страны принципиально не изменился. Он включает отказ от признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказание на него дипломатического, финансового и иного давления, поддержание международной изоляции Афганистана.
В то же время очевидно, что с началом специальной военной операции России на Украине внимание американской общественности и политического класса к афганской проблематике заметно упало, переключившись на противостояние с Москвой.
Если бы руководство США не вывело войска из Афганистана год назад, оно оказалось бы вовлечено одновременно в два крупных региональных конфликта. Ему пришлось бы «распылять силы», нести более значительные военные, финансовые, репутационные и иные издержки, а шансы на успех на обоих направлениях существенно бы снизились.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему заявляют, что не собираются нападать на страны Средней Азии. Чем объясняются участившиеся инциденты на границе Афганистана?
Действительно, в последнее время на границе Афганистана с соседними странами (Ираном, Пакистаном, Таджикистаном, Афганистаном, Узбекистаном, Туркменией) периодически происходят локальные вооружённые инциденты — стычки с пограничниками, ракетные обстрелы, повреждение инфраструктуры. Анализ этих событий показывает, что они имеют несколько причин.
В одних случаях столкновения были вызваны действиями местных полевых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — слабой дисциплиной, самоуправством, недостаточной квалификацией и т.д. В других — они являлись диверсиями враждебных талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировок, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В-третьих, как предполагается, они стали проявлением борьбы между различными кланами внутри движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наиболее серьезные проблемы наблюдаются на границе Афганистана и Пакистана, где между сторонами существует давний территориальный спор вокруг «линии Дюранда».
Тем не менее большинство последних приграничных инцидентов все же не связаны с наличием у руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каких-либо серьёзных враждебных намерений по отношению к соседним странам, а объясняются незавершенностью процесса формирования афганской государственности.
В этот период для соседей Афганистана, особенно Таджикистана, который занимает наиболее жёсткую позицию по отношению к Кабулу, важно проявлять сдержанность и не допускать перерастания отдельных столкновений на границе в полномасштабные конфликты.
Материалы по теме:Политолог: Таджикистан вскоре окажется в полушаге от гражданской войны
ИА REGNUM: Изменилась ли тактика США и Запада в отношении стран Средней Азии и Казахстана после начала специальной военной операции на Украине?
Сразу после начала военной операции России на Украине США резко активизировали внешнеполитические усилия в Средней Азии и Казахстане. Увеличилась плотность дипломатических контактов Соединенных Штатов со странами региона, куда совершили визиты несколько крупных американских чиновников из Государственного департамента, Агентства международного развития, Центрального командования ВС США.
Вашингтон актуализировал подготовку ряда новых соглашений о сотрудничестве со странами региона, в частности соответствующего договора с Киргизией. Американцы объявили о выделении дополнительных грантов для прозападных некоммерческих организаций и СМИ в регионе и анонсировали расширение здесь своих программ в области безопасности.
Многие западные эксперты не скрывают и более радикальную цель, связанную с формированием и расширением на южном фланге России новых очагов напряжённости, которые будут ослаблять нашу страну и отвлекать ресурсы и внимание от украинского направления, подрывать стабильность дружественных России правительств.
Подходящих для этого болевых точек в регионе достаточно. С начала 2022 г. кризисные ситуации в ЦА сменяют одна другую — январский политический кризис в Казахстане, столкновения на киргизско-таджикской границе, массовые протесты в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, беспорядки в узбекской Каракалпакии.
Их причины сейчас в основном носят внутриполитический и социально-экономический характер, но нельзя исключать, что у американцев возникнет соблазн вмешаться в ход этих процессов, как они делали это многократно в своей истории.