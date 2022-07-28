Минск, , 15:23 — REGNUM Дрязги в белорусской оппозиции объясняются неудовлетворённостью деятельностью Светланы Тихановской и её команды. За два года, прошедших с последних выборов президента Белоруссии, Александр Лукашенко только укрепил свои политические позиции, в то время как протестная публика ожидала «крушения режима». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 июля высказал политолог Олег Ковалёнок.

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«Радикализация оппозиции в Белоруссии — это закономерное явление. То, что они называли «мирным протестом», себя не оправдало, значит, нужно пробовать другие варианты, в частности силовые, которые предлагают Вадим Прокопьев и Павел Латушко . Также важным фактором радикализации является существенное сужение социальной базы поддержки оппозиции. Широкие народные массы в Белоруссии отвергают насилие как инструмент политической борьбы, а вот маргинальные группки, напротив, видят в нём свой единственный шанс. Сегодня оппоненты Лукашенко представляют собой радикальных маргиналов» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, Запад вряд ли будет поддерживать белорусских политиков, которые призывают к вооружённому восстанию в Белоруссии, поскольку это чревато новым вооружённым конфликтом, способным спровоцировать мировую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко призвал белорусским граждан к восстанию против «режима Лукашенко» и «российских оккупантов». Аналогичную позицию занимает другой оппозиционер — Вадим Прокопьев, который на недавнем Форуме демократических сил Белоруссии раскритиковал деятельность Светланы Тихановской и еë команды.