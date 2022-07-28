Эксперт: Запад не поддержит восстание против Лукашенко
Минск, 28 июля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Дрязги в белорусской оппозиции объясняются неудовлетворённостью деятельностью Светланы Тихановской и её команды. За два года, прошедших с последних выборов президента Белоруссии, Александр Лукашенко только укрепил свои политические позиции, в то время как протестная публика ожидала «крушения режима». Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 28 июля высказал политологОлег Ковалёнок.
По мнению политолога, Запад вряд ли будет поддерживать белорусских политиков, которые призывают к вооружённому восстанию в Белоруссии, поскольку это чревато новым вооружённым конфликтом, способным спровоцировать мировую войну.
Как сообщалоИА REGNUM, один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко призвал белорусским граждан к восстанию против «режима Лукашенко» и «российских оккупантов». Аналогичную позицию занимает другой оппозиционер — Вадим Прокопьев, который на недавнем Форуме демократических сил Белоруссии раскритиковал деятельность Светланы Тихановской и еë команды.