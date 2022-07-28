Москва, , 14:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности на тему работы Роскосмоса, передаёт 28 июля пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в «Роскосмосе», и в этой связи я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы «Роскосмоса», его отдельные направления», — заявил Путин.

С докладом по теме выступил Николай Патрушев.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.