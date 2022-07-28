Красноярск, , 14:43 — REGNUM Следователи в Казачинском районе Красноярского края начали проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

ДТП в Красноярском крае ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Утром 28 июля на трассе Красноярск-Енисейск столкнулись автомобиль Toyota Ractis и микроавтобус Iveco. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу. В результате водитель и пассажир последней скончались на месте.

«На момент дорожно-транспортного происшествия в транспортном средстве находилось 14 пассажиров и 1 водитель. В результате ДТП в медицинское учреждение обратилось 11 человек, в том числе один несовершеннолетний ребенок», — отметили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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