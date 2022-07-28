* запрещённая в России организация

Кабул, 28 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Сухейль Шахин, глава политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, заявил, что на встрече с представителем Генерального секретаря ООН он подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не используют детей в качестве солдат. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, за последние несколько лет международная организация «Хьюман Райтс Вотч» неоднократно критиковала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за использование детей в военных действиях в качестве бойцов и террористов-смертников.

Шахин написал в Twitter, что на встрече с спецпредставителем Генерального секретаря ООН по делам детей и вооружённым конфликтам Вирджинией Гамба он напомнил о «роли санкций в страданиях детей и их семей в Афганистане».

Афганистан потерял большую часть международной помощи после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подвергся международным санкциям из-за поддержки талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических группировок. Страны мира обратились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой изменить свою политику, особенно по отношению к женщинам и девочкам, чтобы выйти из международной изоляции.

Шахин сообщил, что заверил представителя генсека ООН в том, что Исламский Эмират строго придерживается политики не использовать детей в силовых структурах.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует детей на передовой уже более двух десятилетий. Группировка вербует детей в качестве бойцов; они заставляют детей устанавливать самодельные мины на дорогах и используют их как смертников», — заявлял ранее сотрудник «Хьюман Райтс Вотч» Джо Бейкер.

Организация утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) промывают мозги детям с шести лет, с 13 лет они умеют обращаться с оружием. На стороне талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражались дети в возрасте от 13 до 17 лет.