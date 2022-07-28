Чебоксары, 28 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Чувашии разработан законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за выброшенный вне площадки бытовой и строительный мусор. При принятии данного решения уличённые в этом жильцы могут заплатить до 2 тыс. рублей штрафа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

С законодательной инициативой вышел комитет Госсовета Чувашии по жилищной политике. Парламентарии предлагают внести изменения в республиканский закон об административных правонарушениях, введя ответственность за ненадлежащее содержание территорий общего пользования. Речь идёт о штрафах за выброс, складирование или временное хранение мусора вне специально отведённых для этого мест.

Депутаты считают, что нужно штрафовать не только за выброшенный вне площадки бытовой мусор, но также за строительные отходы, металлический лом, порубочные остатки деревьев и других остатков растительности.

Штрафы для граждан предлагается установить в размере 1 000 — 2 000 рублей, на должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей, на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

В случае принятия законопроекта полномочия по составлению административных протоколов будут возложены на должностных лиц органов местного самоуправления.

«Предлагаемая проектом закона норма предусматривает административную ответственность за нарушения в сфере благоустройства и направлена на пресечение действий, запрет на совершение которых не установлен федеральным законодательством или санитарно-эпидемиологическими правилами», — говорится в документе.