Тюмень, , 14:42 — REGNUM Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии присяжных заседателей по делу о жестоком убийстве восьмилетней школьницы Насти М. и судебный процесс по данному делу начнется с самого начала. Об этом сообщает пресс-служба объединённой судебной системы Тюменской области.

Убийство Mate Marschalko

«Присяжные заседатели по делу нарушили тайну совещательной комнаты. Вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начнётся с самого начала», — поясняют в ведомстве.

Поэтому Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения.

«Об этом свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашён не был», — отмечают в судебной пресс-службе.

Ранее в тюменских СМИ появилась информация, что якобы обвиняемому в убийстве школьницы Виталию Б. присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 года, а ее останки нашли в коробке из-под телевизора 19 августа. Подозреваемого вычислили по ряду улик, в том числе и ДНК. Под давлением вещественных доказательств Виталий Б. признал вину. Позже адвокат Виталия Б. и его супруга заявили, что обвиняемый признал вину под пытками. Однако в возбуждении уголовного дела против полицейских было отказано в Следственном комитете России. Суд поддержал решение следствия. На суде 20 января Виталий Б. заявил о своей невиновности.

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