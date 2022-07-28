Тирасполь, , 14:42 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провёл встречу с прибывшим в Тирасполь главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба главы ПМР.

Вадим Красносельский Официальный сайт президента Приднестровской Молдавской Республики

«Обсуждали сегодня предложение ОБСЕ, связанное с решением банковского вопроса. Вадим Красносельский выразил представителям ОБСЕ благодарность за активность и инициативность», — сообщили в пресс-службе.

Красносельский отметил, что приднестровская сторона поддерживает предложение ОБСЕ, теперь нужно согласие руководства Молдавии. Он также заявил о важности продолжения диалога по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Глава ПМР подчеркнул, что поддерживает любые действующие форматы.

Напомним, в июне в Приднестровье сообщили, что власти Молдавии расплачиваются за поставленную электроэнергию молдавской валютой (леями) и в то же время блокируют её использование.

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