Тирасполь, 28 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провёл встречу с прибывшим в Тирасполь главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба главы ПМР.

Официальный сайт президента Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

«Обсуждали сегодня предложение ОБСЕ, связанное с решением банковского вопроса. Вадим Красносельский выразил представителям ОБСЕ благодарность за активность и инициативность», — сообщили в пресс-службе.

Красносельский отметил, что приднестровская сторона поддерживает предложение ОБСЕ, теперь нужно согласие руководства Молдавии. Он также заявил о важности продолжения диалога по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Глава ПМР подчеркнул, что поддерживает любые действующие форматы.

Напомним, в июне в Приднестровье сообщили, что власти Молдавии расплачиваются за поставленную электроэнергию молдавской валютой (леями) и в то же время блокируют её использование.