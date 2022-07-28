Донецк, 28 июля 2022, 14:41 — REGNUM В Донецке и окрестностях города собрано уже более шестисот противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщили 28 июля в МЧС Донецкой республики.
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Обстрел двух жилых районов столицы республики противопехотными минами был произведен в ночь с 27 на 28 июля.
Украинская армия по своей традиции занимается террором гражданского населения, заявили в народной милиции ДНР.
«Лепестки» запрещены Женевской конвенцией, в том числе потому, что их сложно обнаружить на земле.