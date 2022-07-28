Ижевск, , 14:41 — REGNUM С начала года пациентам в Удмуртии было выписано более 275 тыс. рецептов в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

Врач выписывает рецепт в форме электронного документа, используя свою цифровую подпись. С бумажным документом электронный рецепт имеет равную юридическую силу. Пациенту с таким рецептом необходимо скачать приложение «Мой рецепт» и увидеть в нем ближайшее аптеки, где доступно прописанное лекарство. В аптеке такой пациент покажет лишь QR-код. работе уже подключились аптечные пункты «Госаптеки» — сети ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

Планируется постепенно увеличивать число медицинских организаций и аптек, подключенных к системе.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2021 года в рейтинге «IQ городов» Ижевск занял 11-е место в категории «Крупные города», поднявшись на три позиции. Из 120 возможных баллов Ижевск набрал 68,84 балла.

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