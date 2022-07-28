Липецк, 28 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В бюджет Липецкой области на 2022 год были внесены изменения, сообщила 28 июля пресс-служба Липецкого областного совета депутатов.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

На охрану школ и детских садов дополнительно направят 176 млн рублей. Ещё 500 млн рублей пойдёт на приобретение автобусов на газомоторном топливе для Липецка в рамках нацпроекта «Чистый воздух». В сфере здравоохранения на проведение капитальных ремонтов, закупку необходимых лекарств и оборудования дополнительно выделили 700 млн рублей.

427 млн рублей направят на организацию холодного водоснабжения и водоотведения, 59 млн рублей — на приобретение жилья детям-сиротам, 56 млн рублей — на жилищные сертификаты детям-сиротам. 35 миллионов дополнительно выделят на отлов и стерилизацию животных, 95 млн рублей - на региональный социальный контракт многодетным семьям.

Также дополнительные средства планируют направить на строительство дорог, социальных объектов и ежемесячную выплату семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет.