28 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В понедельник, 25 июля, в Тунисе прошло голосование по внесению изменений в конституцию страны. По итогам голосования поправки, которые продвигал президент страны Кайс Сайед, были приняты большинством проголосовавших. Новая конституция наделяет главу государства расширенными полномочиями и фактически создает в Тунисе президентскую республику. Деятели оппозиции раскритиковали поправки, заявив, что их принятие де-факто устанавливает в Тунисе режим «диктатуры одного человека».

Артемий Шарапов, , 15:16 — REGNUM Проект новой конституции Туниса, предложенный президентом страны Кайсом Сайедом, неоднократно подвергался критике как в самой стране, так и за её пределами. Ряд изданий прямо называл предложенные Сайедом поправки «диктаторскими», поскольку они наделяют его почти неограниченными полномочиями.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Свой путь к единоличной власти в стране Сайед начал ровно за год до голосования по проекту конституции — 25 июля 2021 года. В этот день депутаты парламента Туниса, пришедшие на работу, были остановлены на входе в здание военными. Те заявили, что выполняют указ президента о приостановке работы парламента. Фактически в стране произошёл мягкий переворот, поскольку ранее президент во многом зависел от решений парламента и не мог принимать законы самостоятельно.

В последующие месяцы президент Туниса последовательно распустил Верховный суд Туниса и независимый избирательный комитет. В новый состав комитета вошли ставленники президента, которые, по мнению оппозиции, имеют решающее влияние на ход подсчёта бюллетеней на местных, парламентских или президентских выборах.

Однако для того, чтобы ввести в стране президентскую систему, Сайеду потребовалось внести поправки в конституцию страны. Процесс формулирования поправок шёл очень тяжело из-за противодействия ряда организаций, призванных принять участие в разработке нового варианта основного закона Туниса. Ассоциация профсоюзов Туниса отказалась работать над новой конституцией, заявив, что фактическое решение остаётся за президентом, а все члены конституционного комитета не могут оказать никакого влияния на формулировку поправок.

Президент Туниса Каис Сайед Houcemmzoughi

Предложенные избирателям поправки в окончательной редакции сводились к следующим пунктам: ослабление роли парламента, наделение президента полномочиями по принятию законов и формированию внутренней и внешней политики страны, снижение роли местных органов самоуправления в пользу главы государства.

Как и предсказывали аналитики, голосование по поправкам к конституции прошло при крайне низкой явке. Свои голоса на выборах решили отдать только 27,54% избирателей. Предположительно, это связано с тем, что многие граждане страны уверены: вне зависимости от их голоса поправки всё равно будут приняты.

По результатам подсчёта голосов новая конституция получила одобрение более чем 96% проголосовавших.

Оппозиция Туниса отказалась признавать итоги референдума, назвав их «поражением президента Сайеда». Объединяющий ряд оппозиционных политических партий и общественных организаций «Фронт национального спасения» в своём официальном заявлении подчеркнул, что референдум стал «неудачей» президента и показал, что он находится в политической изоляции. В оппозиции призвали Сайеда оставить свой пост, добавив, что «Фронт спасения» пойдет на диалог по экономическим и социальным вопросам и на другие действия для блага страны».

Проспект в Тунисе Dacoslett~commonswiki

Действительно ли президент потерпел неудачу? И да, и нет. Поправки к конституции прошли, нравится это кому-то или нет, а значит — они вступят в силу в ближайшее время. С другой стороны, глава государства действительно может опираться только на 30% населения страны, в то время как подавляющее большинство населения полностью или частично не одобряет его действия.

С одной стороны, новая конституция ставит крест на многолетнем правлении политических партий, близких к радикальному движению «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, создаётся ситуация, когда президент обладает неограниченной властью, однако его аппарат не может решить все стоящие перед страной проблемы. Из-за роспуска парламента и местного самоуправления всё больше вопросов «с мест» будет передаваться «в центр», который не сможет оперативно реагировать на каждый запрос.

В последний раз такая ситуация сложилась в Тунисе в 2010 году. Привело это к так называемой «жасминовой революции», которая положила начало «арабской весне».

Станет ли конституционный референдум в Тунисе прологом к новым потрясениям в арабском мире? Хотелось бы верить, что нет.