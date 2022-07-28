Самара, 28 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров дали старт надвижке пролетного строения эстакады в районе Зеленовки. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Self-photographed Строительство моста

Отмечается, что путепровод через железнодорожные пути и автотрассу является важной составляющей автодороги «Обход Тольятти».

«Каждый день держу на контроле реализацию нашего крупнейшего инфраструктурного проекта. Для меня важно, чтобы мост был достроен и служил людям десятилетиями. Трудности были, но их преодолели и сейчас идём по графику. Объект имеет важнейшее значение как для региона, так и для страны в целом: в будущем станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Для нашего региона — это развитие на годы вперёд, что позволит и дальше открывать новые производства и рабочие места», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что готовность данного объекта составляет более 55%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный проект строится на принципах государственно-частного партнёрства.