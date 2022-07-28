Ярославль, 28 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Ярославле начался судебный процесс над экс-советником мэра города Сергеем Бакшиным. Об этом сообщает ЯрНьюс.

yarnews.net Сергей Бакшин на суде

В первый раз суд начал рассматривать дело по существу 25 января 2022 года, после чего дело было решено вернуть в прокуратуру с формулировкой «обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса». 23 июня дело повторно передали в суд.

28 июля состоялось первое заседание. В то же время продолжается судебный процесс над Кириллом Круминым, которого следствие считает посредником при передаче денег.

Напомним, Сергей Бакшин обвиняется в двух эпизодах получения взяток. По версии следствия он, будучи заместителем директора АО «Центр», претендовал на получение 1,5 милионов рублей за содействие предпринимателю в заключении договора об организации ярмарок на выгодных взяткодателю условиях. Второй эпизод связывают с его работой в Люберцах, где он получил от директора коммерческой организации ноутбук и принтер за «сокрытие сведений о незаконно размещённых рекламных конструкциях».