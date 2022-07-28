В ГД считают, что новации в рекламе должны оценить в ФСБ и Роскомнадзоре
Москва, 28 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Позицию ФСБ и Роскомнадзора необходимо учесть при обсуждении законопроекта о создании единого оператора наружной цифровой рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).
«Так как мы говорим о государственной безопасности, конечно, позицию Федеральной службы безопасности нужно получить. Позицию Роскомнадзора нужно получить, потому что у нас Роскомнадзор отвечает за информационную безопасность. И вообще, а нужно ли им что-то еще к тому, что уже имеется или нет? Скорее всего, ничего не надо будет, а если и нужно будет, они тогда скажут, в каких нормативных документах это нужно отразить», — сказал депутат в ходе круглого стола в Госдуме, на котором обсуждаются изменения в закон «О рекламе».
Госдума 15 июня приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.