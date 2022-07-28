Москва, 28 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Позицию ФСБ и Роскомнадзора необходимо учесть при обсуждении законопроекта о создании единого оператора наружной цифровой рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

«Так как мы говорим о государственной безопасности, конечно, позицию Федеральной службы безопасности нужно получить. Позицию Роскомнадзора нужно получить, потому что у нас Роскомнадзор отвечает за информационную безопасность. И вообще, а нужно ли им что-то еще к тому, что уже имеется или нет? Скорее всего, ничего не надо будет, а если и нужно будет, они тогда скажут, в каких нормативных документах это нужно отразить», — сказал депутат в ходе круглого стола в Госдуме, на котором обсуждаются изменения в закон «О рекламе».

Госдума 15 июня приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.