Москва, , 14:39 — REGNUM Генерал-полковник Виктор Горемыкин назначен заместителем министра обороны России России. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно указу, Горемыкин назначен начальником главного военно-политического управления Вооружённых сил России.

От предыдущей должности — начальника Главного управления кадров Минобороны РФ — Горемыкин освобождён. Указ вступает в силу со дня его подписания, с 28 июля 2022 года.

Справка ИА REGNUM:

Виктор Петрович Горемыкин родился 4 февраля 1959 года в селе Кормовое Московской области.

В 1980 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Служил в Вооружённых силах РФ.

С 2000 года проходил службу в Главном управлении кадров Минобороны РФ Федерации.

В апреле 2009 года был назначен на должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ.

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