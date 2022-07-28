Москва, 28 июля 2022, 14:39 — REGNUM Генерал-полковник Виктор Горемыкин назначен заместителем министра обороны России России. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно указу, Горемыкин назначен начальником главного военно-политического управления Вооружённых сил России.
От предыдущей должности — начальника Главного управления кадров Минобороны РФ — Горемыкин освобождён. Указ вступает в силу со дня его подписания, с 28 июля 2022 года.
Справка ИА REGNUM:
Виктор Петрович Горемыкин родился 4 февраля 1959 года в селе Кормовое Московской области.
В 1980 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Служил в Вооружённых силах РФ.
С 2000 года проходил службу в Главном управлении кадров Минобороны РФ Федерации.
В апреле 2009 года был назначен на должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ.
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