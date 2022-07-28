Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Разработанный российскими учёными новый метод формирования оптических наноантенн будет способствовать увеличению производительности электроники и компьютеров. Об этом 25 июля сообщили пресс-служба Минобрнауки РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Отмечается, что исследование, которое вели физики санкт-петербургских вузов, входящих в консорциум Центра компетенций НТИ «Фотоника», основано на новом источнике оптического излучения с электрическим управлением, позволяющем многократно ускорить передачу информации внутри микросхем.

При этом учёные уточнили, что повышение производительности систем обработки информации является одной из главных задач развития вычислительной техники, для чего на данный момент широко используется прием параллельной работы многих вычислительных ядер в составе процессора.

Также указывается, что группа ученых предложила свою концепцию наноразмерного источника оптического излучения, использующего явление локального плазмонного резонанса (то есть резонансные колебания электронов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что принципиально новый прибор, который предназначен для ориентации космических аппаратов — построитель местной вертикали (ПМВ) — был создан в России.