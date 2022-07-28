Калуга, 28 июля 2022, 14:52 — REGNUM В Калужской области раскрываемость тяжких преступлений за шесть месяцев 2022 года составила 100%. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по Калужской области Игоря Литвинова.
За полгода следователями управления расследовано 26 убийств и покушений на убийство, 10 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 36 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Выявлено 19 преступлений, совершенных в прошлые годы, в том числе три убийства и восемь изнасилований.
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