Калуга, , 14:52 — REGNUM В Калужской области раскрываемость тяжких преступлений за шесть месяцев 2022 года составила 100%. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по Калужской области Игоря Литвинова.

На заседании коллегии калужского областного СКР kaluga. sledcom.ru

За полгода следователями управления расследовано 26 убийств и покушений на убийство, 10 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 36 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Выявлено 19 преступлений, совершенных в прошлые годы, в том числе три убийства и восемь изнасилований.

«В центре внимания следователей также находились расследования преступлений, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, преступления, совершенными несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, возмещения ущерба, причинённого преступлениями, вопросы соблюдения конституционных прав граждан», — отметил Игорь Литвинов.

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