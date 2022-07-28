Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализировали за минувшие сутки 121 пациента с COVID-19, что на шесть человек больше, чем за прошлые сутки. Об этом 28 июля свидетельствует справка регионального штаба.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В городских стационарах остаются 946 пациентов, которых лечат от ковида и пневмонии (+33 к уровню прошлых суток). В реанимационных отделениях больниц всё ещё лежат 113 человек (-5). К аппаратам ИВЛ подключены 14 петербуржцев. Покинули стационары после получения отрицательного теста на ковид за сутки 92 человека (+6).

Фиксируют рост и числа пациентов, занимающихся лечением ковида в домашних условиях. За сутки показатель достиг отметки в 4343 человека (+473).

Отметим, что рост заболеваемости и госпитализаций привёл к тому, что комитет по здравоохранению ввёл 120 дополнительных коек. Теперь лечением больных с ковидом будут заниматься шесть городских стационаров, для этого есть 1259 мест.

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