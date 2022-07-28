Архангельск, , 14:36 — REGNUM В Северный (Арктический) федеральный университет документы подали трое абитуриентов, чьи отцы стали участниками спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Главный корпус САФУ Артем Келарев

«Всего для детей участников спецоперации университет предоставил 261 место. Они могут поступить в вуз на особых условиях — без учета результатов ЕГЭ, по отдельному конкурсу. Если родитель погиб — зачисляются без экзаменов », — уточнили в пресс-службе.

Готов университет и к приему абитуриентов из ЛНР и ДНР. Для них, как отметили в вузе, будет выделена дополнительная квота. Пока от жителей республик заявлений в САФУ не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации.