Архангельск, 28 июля 2022, 14:36 — REGNUM В Северный (Арктический) федеральный университет документы подали трое абитуриентов, чьи отцы стали участниками спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.
Готов университет и к приему абитуриентов из ЛНР и ДНР. Для них, как отметили в вузе, будет выделена дополнительная квота. Пока от жителей республик заявлений в САФУ не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации.