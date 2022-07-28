Владикавказ, 28 июля 2022, 14:36 — REGNUM В Северной Осетии реализуется проект создания селекционно-племенного центра форелеводства. Он будет построен на территории между посёлком Бекан и селением Красногор в Ардонском районе. Центр планируется открыть к концу 2025 года, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Как отметил Меняйло, рыбоводство является одним из самых перспективных направлений сельского хозяйства Северной Осетии из-за подходящего климата и большого количества естественных водоемов. В настоящее время в регионе создано 27 рыбоводческих хозяйств. Планируется, что к 2030 году они смогут выращивать около 25 тыс. тонн рыбы в год.