Москва, , 14:33 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов убежден, что вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова должна быть удалена с государственной службы за оскорбительные высказывания в адрес родителей краснодарских школьников, передает корреспондент 28 июля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Наказание за чиновное хамство — штраф либо дисквалификация на срок до года, то есть принудительное удаление с госслужбы. Если краснодарские власти сами не сделают оргвыводы, самый раз применить данную норму. А если этого сделано не будет, запросим краевую прокуратуру — почему в регионе не действует статья 5.61 КоАП РФ», — заявил Миронов.

Накануне, выступая на публичном мероприятии, чиновница обвинила родителей первоклассников в том, что им не хватило мест в одной из местных школ.

«Госпожа Минькова уже извинилась за резкие слова. Но дело не только и не столько в выборе выражений. Весь «месседж» вице-губернаторши, ответственной за социальный блок, свелся к тому, что родители сами должны решать свои проблемы, а не идти с ними к власти, тем более чего-то от нее требовать. Это общая «беда» наших чиновников — население мешает им работать: больных надо лечить, школьников учить, пассажиров перевозить и так далее», — рассуждает парламентарий.

В конце 2020 года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность для представителей власти за оскорбление граждан.

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